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Блинкен об агрессии РФ против Украины: оставить это безнаказанным - значит открыть ящик Пандоры

Новина українською →
Варшава, Среда 19 января 2022 10:54
Блинкен об агрессии РФ против Украины: оставить это безнаказанным - значит открыть ящик Пандоры Фото:государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему Америка так сосредоточена на Украине. По его словам, оставить безнаказанными действия России означает открыть ящик Пандоры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на подкаст Save The World.

По его словам, многие американцы задают вопрос, почему администрация Байдена сосредоточена на Украине, которая за полмира оттуда.

"Ответ такой: конечно, Украина важна сама по себе. И мы на протяжении многих лет твердо отстаиваем ее суверенитет, территориальную целостность, независимость - формулу, которую вы слышите бесконечно. Но это также больше, чем Украина", - сказал госсекретарь США.

Как отметил Блинкен, есть одна страна, в этом случае Россия, которая своими действиями говорит, что может силой изменить границы соседних государств, может решать за своих соседей, какими будут их решения, с кем им объединяться - она, а не народ соответствующей страны с помощью избранного им правительства.

"Если мы оставим это безнаказанным, то, я думаю, мы откроем огромный ящик Пандоры, где не только Украина. Другие автократические страны по всему миру, такие как Россия, скажут: мы также это сделаем. И это рецепт конфликта. Это рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии", - заявил Блинкен.

Напомним, сегодня Блинкен прибыл в Украину.

Отметим, Госдеп опубликовал программу визита Блинкена.

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Энтони Блинкен Украина Российская Федерация
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