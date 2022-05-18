Блинкен встретится с главой МИД Турции: обсудят расширение НАТО

По словам Прайса, переговоры с союзниками по этому вопросу продолжаются на двусторонней основе.

"С нашими союзниками по НАТО существует мощный консенсус. Был сильный консенсус о вступлении Финляндии и Швеции, если они захотят присоединиться. Опять же, мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус", - сказал он.

Напомним, во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, а парламент Финляндии поддержал членство Хельсинки в Альянсе.

Отметим, перспективе вступления Швеции и Финляндии в НАТО может помешать только позиции Турции. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не может согласиться на присоединение скандинавских стран.

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