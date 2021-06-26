Блинкен встретился с Макроном в Париже: говорили об отношениях с РФ и Украине

Во время встречи представители США и Франции отметили, что не против стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Однако обе страны будут противодействовать агрессии РФ в Украине.

"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине", - говорится в сообщении.

Также Блинкен и Макрон обсудили трансатлантическое сотрудничество в борьбе с принудительной экономической практикой Китайской Народной Республики и попытками подорвать основанный на правилах международный порядок.

Также говорили о противодействии террористическим угрозам, поддержке демократии и совместных усилиях по повышению потенциала африканских партнеров в регионе Сахеля.