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Блинкен встретился с Макроном в Париже: говорили об отношениях с РФ и Украине

Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили отношения с Россией и агрессию РФ в Украине.

Об этом говорится на сайте госдепартамента США.

Во время встречи представители США и Франции отметили, что не против стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Однако обе страны будут противодействовать агрессии РФ в Украине.

"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине", - говорится в сообщении.

Также Блинкен и Макрон обсудили трансатлантическое сотрудничество в борьбе с принудительной экономической практикой Китайской Народной Республики и попытками подорвать основанный на правилах международный порядок.

Также говорили о противодействии террористическим угрозам, поддержке демократии и совместных усилиях по повышению потенциала африканских партнеров в регионе Сахеля.

Напомним, что США будут защищать Украину от угроз, которые возможны после реализации проекта "Северный поток-2". Об этом заявил Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что Евросоюз должен разработать единый подход в отношениях с РФ. Так считает президент Франции.

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Соединенные Штаты Америки