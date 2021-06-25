Блинкен: США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины

США, Германия и другие страны Запада предпринимают все возможное для того, чтобы Россия не смогла использовать трубопровод "Северный поток-2" против Украины и другие восточноевропейские страны. Об этом Энтони Блинкен сказал в интервью немецкому журналисту Инго Замперони.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала ARD о том, чего ждут Соединенные Штаты от Германии в обмен на отказ Вашингтона от введения дополнительных санкций против "Северного потока-2", Блинкен сообщил, что сейчас Вашингтон обсуждает этот вопрос с Берлином.

"Я думаю, очень важно, чтобы мы вместе (с Германией) и с другими (союзниками) предприняли очень конкретные шаги, чтобы убедиться в том, что Россия не сможет использовать этот трубопровод в качестве инструмента принуждения, как оружие против Украины, против других стран Восточной Европы и, если уж на то пошло, против самой Европы из-за усиливающейся, к сожалению, зависимости от российской нефти и газа", - заявил Блинкен.

Сейчас обе страны рассматривают целый ряд "очень конкретных вещей и высказал надежду на то, что соглашение будет достигнуто уже «в ближайшие недели".

Госсекретарь добавил, что пока неизвестно, успеют ли союзники согласовать все детали до предстоящего визита канцлера Германии в США, однако еще раз подчеркнул, что обе страны хотят заключить "очень надежные и конкретные соглашения", которые будут гарантировать защиту Украины и Европы в целом "от этого трубопровода и от чрезмерной зависимости от России".