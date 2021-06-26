Блінкен зустрівся з Макроном у Парижі: говорили про відносини з РФ та Україну

Під час зустрічі представники США і Франції відзначили, що не проти стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак обидві країни будуть протидіяти агресії РФ в Україні.

"Держсекретар Блінкен і президент Макрон підкреслили спільні цілі встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою при одночасній протидії агресивній і безвідповідальній поведінці Росії, в тому числі й по відношенню до України", - йдеться в повідомленні.

Також Блінкен і Макрон обговорили трансатлантичне співробітництво в боротьбі з примусовою економічною практикою Китайської Народної Республіки і спробами підірвати заснований на правилах міжнародний порядок.

Також говорили про протидію терористичним загрозам, підтримку демократії та спільні зусилля з підвищення потенціалу африканських партнерів у регіоні Сахеля.