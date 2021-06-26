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Блінкен зустрівся з Макроном у Парижі: говорили про відносини з РФ та Україну

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Сторони обговорили відносини з Росією та агресію РФ в Україні.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Під час зустрічі представники США і Франції відзначили, що не проти стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак обидві країни будуть протидіяти агресії РФ в Україні.

"Держсекретар Блінкен і президент Макрон підкреслили спільні цілі встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою при одночасній протидії агресивній і безвідповідальній поведінці Росії, в тому числі й по відношенню до України", - йдеться в повідомленні.

Також Блінкен і Макрон обговорили трансатлантичне співробітництво в боротьбі з примусовою економічною практикою Китайської Народної Республіки і спробами підірвати заснований на правилах міжнародний порядок.

Також говорили про протидію терористичним загрозам, підтримку демократії та спільні зусилля з підвищення потенціалу африканських партнерів у регіоні Сахеля.

Нагадаємо, що США захищатимуть Україну від загроз, які можливі після реалізації проекту "Північний потік-2". Про це заявив Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз повинен розробити єдиний підхід у відносинах з РФ. Так вважає президент Франції.

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