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Блинкен на встрече с Лавровым: Запад готов к жесткому ответу на агрессию против Украины

Автор: Александр Мороз

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Перед официальной частью он заверил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Блинкена и Лаврова.

"Я рад возможности обсудить вопросы, включая усилия по деэскалации и предотвращения российской агрессии против Украины. Я консультировался с союзниками и партнерами, мы привержены пути дипломатии и диалога, но также привержены быстрому и жесткому ответу, если Россия продолжит агрессию", - заявил Блинкен.

Российский министр Лавров в свою очередь заявил, что не ждет от встречи с американским коллегой прорыва, но ждет ответы на предложения по так называемым "гарантиям безопасности".

Отметим, сегодняшняя встреча в Женеве проходит на фоне переговоров по "гарантиям безопасности" между Россией и Западом. На прошлой неделе прошли три раунда, теперь американская сторона готовит письменный ответ на российские требования.

Главным образом Москва пытается добиться отказа от вступления Украины в НАТО, дальнейшего расширения альянса и отвода стратегических вооружений.

Напомним, на этой неделе Блинкен перед визитом в Украину созванивался с Лавровым и заявил, что в переговорах по "гарантиям безопасности" должна участвовать Украина.

Накануне он уточнил, что вторжением будет считаться, если хоть один военный РФ пересечет границу Украины.

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Энтони БлинкенЛавров