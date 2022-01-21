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Блінкен на зустрічі з Лавровим: Захід готовий до жорсткої відповіді на агресію проти України

Автор: Олександр Мороз

Держсекретар США Ентоні Блінкен почав переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві. Перед офіційною частиною він запевнив, що Захід прихильний діалогу, але готовий до жорсткої відповіді на агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція зустрічі Блінкена і Лаврова.

"Я радий можливості обговорити питання, включаючи зусилля з деескалації та запобігання російській агресії проти України. Я консультувався з союзниками і партнерами, ми прихильні шляху дипломатії і діалогу, але також прихильні швидкій і жорсткій відповіді, якщо Росія продовжить агресію", - заявив Блінкен.

Російський міністр Лавров у свою чергу заявив, що не чекає від зустрічі з американським колегою прориву, але чекає відповіді на пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".

Зазначимо, сьогоднішня зустріч в Женеві проходить на тлі переговорів щодо "гарантій безпеки" між Росією і Заходом. Минулого тижня пройшли три раунди, тепер американська сторона готує письмову відповідь на російські вимоги.

Головним чином Москва намагається домогтися відмови від вступу України до НАТО, подальшого розширення альянсу і відведення стратегічних озброєнь.

Нагадаємо, на цьому тижні Блінкен перед візитом в Україну телефонував Лаврову і заявив, що у переговорах щодо "гарантій безпеки" має брати участь Україна.

Напередодні він уточнив, що вторгненням буде вважатися, якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України.

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Ентоні БлінкенЛавров