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Блинкен планирует на встрече с Лавровым обсудить "Северный поток-2"

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Вашингтон, Понедельник 17 мая 2021 02:11
Блинкен планирует на встрече с Лавровым обсудить "Северный поток-2" Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода "Северный поток-2" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча состоится на полях министерской сессии Арктического совета.

Об этом сообщил представитель Госдепа на брифинге.

У представителя Госдепартамента спросили, намерен ли Блинкен поднять тему трубопровода в беседе с главой МИД РФ.

"Я полагаю, что это может возникнуть на двусторонних переговорах (с представителями властей Дании). Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к "Северному потоку-2" и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - сказал дипломат.

Ранее после встречи с Блинкеном президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США едины в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.

Напомним, Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе за строительство газопровода "Северный поток-2". В то же время, это строительствто является угрозой для Украины.

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