Блінкен на зустрічі з Лавровим: США не залишать без відповіді агресію Росії
Вашингтон не залишить без відповіді агресивні дії Москви проти США та американських союзників. Однак він готовий співпрацювати з РФ по низки питань.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.
У столиці Ісландії почалися переговори глав дипломатичних відомств Росії і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена.
Вони приїхали в Рейк'явік для участі в міністерському засіданні Арктичної ради, офіційні заходи по лінії якого пройдуть 20 травня.
Ентоні Блінкен сказав, що США "прагнуть до передбачуваних, стабільних відносин з Росією".
"Ми думаємо, що це добре для нашого народу, добре для народу Росії, а також добре для всього світу", - зазначив він.
Глава МЗС РФ подякував колезі за пропозицію провести переговори в Рейк'явіку і підкреслив їхню важливість для двосторонніх відносин і для того, "щоб розібратися, що з ними далі робити".
"Ми серйозно розходимося в оцінці міжнародної ситуації, ми серйозно розходимося в підходах до тих завдань, які необхідно вирішувати для її нормалізації. Але наша позиція дуже проста: ми готові обговорювати всі без винятку питання", - стверджує Лавров.
Очікується, що темою обговорення стане можлива зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.
Нагадаємо, днями Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна планується в найближчі тижні.
Як писало РБК-Україна, зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.