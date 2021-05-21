Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос формирования судебных органов, - источник

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос о формировании украинских судебных органов. Он отметил, что объем и характер поддержки США зависит от прогресса украинских реформ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия".

"А вот то, есть ли желание их делать у украинских властей, будут оценивать в первую очередь по тому, как выбирают профессионалов и в набсовет госпредприятий, в ключевые антикоррупционные органы и самое главное - в судебные", - сообщил источник РБК-Украина.

Он добавил, что относительно судов, несколько раз звучало, что это является ключевым приоритетом.

"И то, как выбирают членов ВСП (Высшего совета правосудия) и ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей), будет напрямую влиять на поддержку от США и всего западного мира", - отметил собеседник издания.