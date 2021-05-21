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Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос формирования судебных органов, - источник

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Киев, Пятница 21 мая 2021 09:50
Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос формирования судебных органов, - источник Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко, Олег Черныш

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос о формировании украинских судебных органов. Он отметил, что объем и характер поддержки США зависит от прогресса украинских реформ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия".

"А вот то, есть ли желание их делать у украинских властей, будут оценивать в первую очередь по тому, как выбирают профессионалов и в набсовет госпредприятий, в ключевые антикоррупционные органы и самое главное - в судебные", - сообщил источник РБК-Украина.

Он добавил, что относительно судов, несколько раз звучало, что это является ключевым приоритетом.

"И то, как выбирают членов ВСП (Высшего совета правосудия) и ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей), будет напрямую влиять на поддержку от США и всего западного мира", - отметил собеседник издания.

Напомним, визит Блинкена в Киев состоялся 6 мая. В рамках визита он провел встречу, в частности, с президентом Владимиром Зеленским, а также обсудил с главами фракций законы, необходимые для реформ в Украине.

Днями Верховная рада одобрила за основу законопроект Зеленского об избрании на должности членов ВСП.

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Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос формирования судебных органов, - источник
Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос формирования судебных органов, - источник
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Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия