Блинкен обсудил с главами фракций законы, необходимые для реформ в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали сегодняшней встречи с главами фракций украинского парламента. Говорили о законодательстве, необходимом для внедрения реформ в Украине.

Об этом Блинкен написал в Twitter .

"Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической", - написал госсекретарь.

Говорили о необходимости принятия законодательства, имеющего решающее значение для повестки дня реформ в Украине.

Он сообщил, что провел "хорошую встречу" с украинскими законодателями и лидерами политических партий.

Ранее сообщалось, что главы фракций Верховной Рады во время встречи с Блинкеном просили назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин как посла на постоянной основе.

РБК-Украина писало, что в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским госсекретарь США отметил необходимость борьбы с коррупцией в Украине. Он отметил, что этот вопрос является одним из самым важным для украинского народа.