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Блінкен під час візиту в Україну підіймав питання формування судових органів, - джерело

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 09:50
Блінкен під час візиту в Україну підіймав питання формування судових органів, - джерело Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко, Олег Черниш

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну піднімав питання про формування українських судових органів. Він зазначив, що обсяг і характер підтримки США залежить від прогресу українських реформ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ і Вищої ради правосуддя".

"А ось те, чи є бажання їх робити в української влади, будуть оцінювати в першу чергу по тому, як вибирають професіоналів і в наглядову раду держпідприємств, в ключові антикорупційні органи і найголовніше - в судові", - повідомило джерело РБК-Україна.

Він додав, що щодо судів, кілька разів звучало, що це є ключовим пріоритетом.

"І те, як вибирають членів ВСП (Вищої ради правосуддя) і ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів), буде безпосередньо впливати на підтримку від США і всього західного світу", - зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, візит Блінкена до Києва відбувся 6 травня. В рамках візиту він провів зустріч, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським, а також обговорив з главами фракцій закони, необхідні для реформ в Україні.

Днями Верховна рада схвалила за основу законопроект президента Володимира Зеленського про обрання на посади членів ВРП.

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