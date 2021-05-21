Блінкен під час візиту в Україну підіймав питання формування судових органів, - джерело

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну піднімав питання про формування українських судових органів. Він зазначив, що обсяг і характер підтримки США залежить від прогресу українських реформ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ і Вищої ради правосуддя".

"А ось те, чи є бажання їх робити в української влади, будуть оцінювати в першу чергу по тому, як вибирають професіоналів і в наглядову раду держпідприємств, в ключові антикорупційні органи і найголовніше - в судові", - повідомило джерело РБК-Україна.

Він додав, що щодо судів, кілька разів звучало, що це є ключовим пріоритетом.

"І те, як вибирають членів ВСП (Вищої ради правосуддя) і ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів), буде безпосередньо впливати на підтримку від США і всього західного світу", - зазначив співрозмовник видання.