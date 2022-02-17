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Блинкен о возможной провокации РФ против Украины: это может быть теракт или химатака

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 17 февраля 2022 18:32
Блинкен о возможной провокации РФ против Украины: это может быть теракт или химатака Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину. В частности, инсценировать теракт или химическую атаку на гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Россия намерена создать предлог для нападения.

"Это может быть насильственное событие в Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства, мы пока что не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инценированный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может описать это событие как этнические чистки или геноцид", - отметил Блинкен.

Он считает, что после возможной провокации российские власти будут заявлять о необходимости реакции защиты российских граждан и русских в Украине.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что Россия повышает ставки в сегодняшней агрессии против Украины.

До этого президент США Джо Байден сказал, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней, использовав "операцию под чужим флагом".

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