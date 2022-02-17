Блинкен о возможной провокации РФ против Украины: это может быть теракт или химатака

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину. В частности, инсценировать теракт или химическую атаку на гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Россия намерена создать предлог для нападения.

"Это может быть насильственное событие в Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства, мы пока что не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инценированный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может описать это событие как этнические чистки или геноцид", - отметил Блинкен.

Он считает, что после возможной провокации российские власти будут заявлять о необходимости реакции защиты российских граждан и русских в Украине.