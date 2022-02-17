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Блинкен об агрессии России против Украины: ставки гораздо выше

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Нью-Йорк, Четверг 17 февраля 2022 18:25
Блинкен об агрессии России против Украины: ставки гораздо выше Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США на заседании Совета безопасности ООН заявил, что в сегодняшней агрессии России против Украины ставки выше. Он подчеркнул, что речь идет о безопасности людей и основах мирового порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Блинкена на Совбезе ООН.

"Ставки гораздо выше, чем Украина. Пришел момент, когда решается судьба и безопасность многих людей, а также идет речь об основах устава ООН и международного порядка, которые лежат в основе мира во всем мире", - сказал Блинкен.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что с начала текущих суток на Донбассе произошло более 40 обстрелов. Он добавил, что обострение в ОРДЛО обсудят на заседании Совбеза ООН 17 февраля.

Отметим, ранее Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного российского признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Подробнее о ситуации на Донбассе - в материале РБК-Украина.

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