Блінкен про можливу провокацію РФ проти України: це може бути теракт або хіматака
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація може вдатися до провокації для вторгнення в Україну. Зокрема, інсценувати теракт або хімічну атаку на цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на засіданні Радбезу ООН.
За його словами, Росія має намір створити привід для нападу.
"Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення проти українського уряду, ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований теракт в Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інценований удар БПЛА проти цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може описати цю подію як етнічні чистки або геноцид", - зазначив Блінкен.
Він вважає, що після можливої провокації російська влада заявлятиме про необхідність реакції захисту російських громадян і росіян в Україні.
Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що Росія підвищує ставки у сьогоднішній агресії проти України.
До цього президент США Джо Байден сказав, що Росія може атакувати Україну в найближчі кілька днів, використавши "операцію під чужим прапором".