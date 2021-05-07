Блінкен про візит в Україну: президент Байден хотів, щоб я поїхав якомога швидше
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що здійснював візит в Україну з посланням для українського народу. Він стверджує, що президент США Джо Байден хотів, щоб цей візит відбувся якомога швидше.
Про це Блінкен сказав телеканалу MSNBC, текст інтерв'ю опублікували на сайті Держдепу.
За словами Блінкена, велика частина цього послання - прихильність США незалежності України, її територіальній цілісності, її суверенітету.
"Ми стоїмо на їхньому боці, в тому числі проти будь-якої агресії з боку Росії", - зазначив держсекретар.
Також він додав, що висловив Україні підтримку в роботі над реформуванням демократії і в її зміцненні, у створенні уряду, який приносить користь українському народу.
"Це те, що я несу. Президент Байден хотів, щоб я приїхав сюди якомога швидше, щоб послати це рішуче послання. У нього вже була дуже хороша розмова з президентом Зеленським по телефону кілька тижнів тому, але тепер ми тут, приходимо особисто і доставляємо те ж повідомлення", - сказав Блінкен.
Раніше Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну цього року.