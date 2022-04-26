Блинкен после визита в Киев отметил, что украинцы - крепкая нация

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев заявил, что украинский народ стоит прочно на защите своего государства и Соединенные Штаты вместе с партнерами делают все для поддержки украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена в Twitter.

"Украинцы стойкие, они прочно стоят, и они делают это при поддержке, которую мы координируем буквально со всего мира", - выразил восхищение госсекретарь США.