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Блінкен після візиту до Києва зазначив, що українці - міцна нація

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Вівторок 26 квітня 2022 03:53
Блінкен після візиту до Києва зазначив, що українці - міцна нація Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва заявив, що український народ стоїть міцно на захисті своєї держави і Сполучені Штати разом з партнерами роблять все для підтримки українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в Twitter.

"Українці стійкі, вони міцно стоять, і вони роблять це за підтримки, яку ми координуємо буквально з усього світу", - висловив захоплення держсекретар США.

Нагадаємо, Блінкен вважає, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін "перебуватиме на сцені".

Раніше Блінкен і Шмигаль обговорили перспективи надання США нової допомоги Україні.

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Ентоні Блінкен
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