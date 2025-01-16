Блінкен висловив впевненість щодо угоди між Ізраїлем та ХАМАС

Угода між Ізраїлем та ХАМАСом

15 січня Ізраїль досяг угоди щодо Сектору Газа з терористами ХАМАСу. В рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. На першому етапі мова йде про 33 заручників. Загалом ХАМАС може утримувати 94 людей.

Того ж дня президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд схвалити угоду про припинення вогню з ХАМАС. Він повідомив, що у найближчі дні вона буде винесена на голосування.

Але вже 16 січня стало відомо, що Ізраїль відклав голосування щодо припинення вогню в Газі та угоди щодо заручників, звинувативши ХАМАС у недотриманні частини угоди.

Детальніше про те, чи зірвуться домовленості щодо Сектору Газа - читайте в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа.

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