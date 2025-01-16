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Блинкен выразил уверенность по соглашению между Израилем и ХАМАС

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он "уверен" и "вполне" ожидает, что соглашение Израиля и ХАМАС вступит в силу. Это, по его словам, произойдет 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен добавил, что "

 

 

Соглашение между Израилем и ХАМАСом

15 января Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.

В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. Он сообщил, что в ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Но уже 16 января стало известно, что Израиль отложил голосование по прекращению огня в Газе и соглашения по заложникам, обвинив ХАМАС в несоблюдении части соглашения.

Подробнее о том, сорвутся ли договоренности по Сектору Газа - читайте в комментарии для YouTube-каналу РБК-Украина израильского военного обозревателя Давида Шарпа.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильЭнтони Блинкен