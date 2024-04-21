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Блінкен вирушить до Китаю для обговорення підтримки РФ, - CNN

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю. США висловлюють серйозне занепокоєння щодо підтримки Пекіном Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Підтримка Росії Китаєм

Пентагон у жовтні минулого року з'ясував, що Китай масово забезпечує Росію дронами та стрілецькою зброєю. Пекін заперечував свій вплив.

На початку квітня США заявили, що Росія завдяки підтримці Китаю майже відновила свої збройні сили.

Раніше ми писали, що США порушать питання підтримки Китаєм агресії РФ у рамках саміту "Великої сімки".

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Сполучені Штати АмерикиКитайЕнтоні Блінкен