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Блинкен отправится в Китай для обсуждения поддержки РФ, - CNN

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай. США выражают серьезную обеспокоенность по поводу поддержки Пекином России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Поддержка России Китаем

Пентагон в октябре прошлого года выяснил, что Китай массово снабжает Россию дронами и стрелковым оружием. Пекин отрицал свое влияние.

В начале апреля США заявили, что Россия, благодаря поддержке Китая, почти восстановила свои вооруженные силы

Ранее мы писали, что США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках саммита "Большой семерки".

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