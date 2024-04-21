Блинкен отправится в Китай для обсуждения поддержки РФ, - CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай. США выражают серьезную обеспокоенность по поводу поддержки Пекином России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Пентагон в октябре прошлого года выяснил, что Китай массово снабжает Россию дронами и стрелковым оружием. Пекин отрицал свое влияние.
В начале апреля США заявили, что Россия, благодаря поддержке Китая, почти восстановила свои вооруженные силы
Ранее мы писали, что США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках саммита "Большой семерки".
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