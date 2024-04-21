Блінкен вирушить до Китаю для обговорення підтримки РФ, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Це друга поїздка Блінкена до країни в якості високопоставленого американського дипломата.

"Ми знаходимося в іншому місці, аніж рік тому, коли двосторонні відносини перебували на історичному мінімумі", - сказав Блінкен.

За планами, держсекретар США Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї та Пекіні під час свого візиту 24-26 квітня.

У Блінкена є "три основні цілі під час його поїздки до Китаю":

досягнення прогресу з ключових питань;

чітко і безпосередньо висловлювати стурбованість щодо двосторонніх регіональних та глобальних проблем;

відповідальне управління конкуренцією.

Блінкен планує повторно висловити глибоке занепокоєння США щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази, а також порушень прав людини.

У планах держсекретаря також обговорення ситуації на Близькому Сході. США неодноразово закликали Китай як публічно, так і приватно вчинити тиск на Іран, щоб той виявив стриманість.