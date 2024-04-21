Блинкен отправится в Китай для обсуждения поддержки РФ, - CNN
Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай. США выражают серьезную обеспокоенность по поводу поддержки Пекином России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Это вторая поездка Блинкена в страну в качестве высокопоставленного американского дипломата.
"Мы находимся в другом месте, чем год назад, когда двусторонние отношения находились на историческом минимуме", - сказал Блинкен.
По планам, госсекретарь США Блинкен встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками в Шанхае и Пекине во время своего визита 24-26 апреля.
У Блинкена есть "три основные цели во время его поездки в Китай":
- достижение прогресса по ключевым вопросам;
- четко и напрямую выражать обеспокоенность по двусторонним региональным и глобальным проблемам;
- ответственное управление конкуренцией.
Блинкен планирует повторно выразить глубокую обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы, а также нарушений прав человека.
В планах госсекретаря также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. США неоднократно призывали Китай как публично, так и в частном порядке оказать давление на Иран, чтобы тот проявил сдержанность.
"Госсекретарь обсудит проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море, а также угрожающую риторику и безрассудные действия Северной Кореи. Блинкен, также подтвердит важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.", сказал анонимный чиновник.
Поддержка России Китаем
Пентагон в октябре прошлого года выяснил, что Китай массово снабжает Россию дронами и стрелковым оружием. Пекин отрицал свое влияние.
В начале апреля США заявили, что Россия, благодаря поддержке Китая, почти восстановила свои вооруженные силы
Ранее мы писали, что США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках саммита "Большой семерки".
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