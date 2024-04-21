Блинкен отправится в Китай для обсуждения поддержки РФ, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Это вторая поездка Блинкена в страну в качестве высокопоставленного американского дипломата.

"Мы находимся в другом месте, чем год назад, когда двусторонние отношения находились на историческом минимуме", - сказал Блинкен.

По планам, госсекретарь США Блинкен встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками в Шанхае и Пекине во время своего визита 24-26 апреля.

У Блинкена есть "три основные цели во время его поездки в Китай":

достижение прогресса по ключевым вопросам;

четко и напрямую выражать обеспокоенность по двусторонним региональным и глобальным проблемам;

ответственное управление конкуренцией.

Блинкен планирует повторно выразить глубокую обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы, ​​а также нарушений прав человека.

В планах госсекретаря также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. США неоднократно призывали Китай как публично, так и в частном порядке оказать давление на Иран, чтобы тот проявил сдержанность.