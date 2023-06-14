Блінкен вирушить до Британії обговорювати виділення допомоги для відновлення України

"У Лондоні держсекретар візьме участь у Конференції з відновлення України, щоб допомогти мобілізувати міжнародну підтримку з боку державного та приватного секторів", - йдеться у повідомленні.

Це має допомогти Україні оговтатися від жорстоких і триваючих атак Росії. Перебуваючи там, він також зустрінеться з колегами з Великої Британії, України та інших партнерів і союзників.

Також Блінкен вирушить до Пекіна і зустрінеться з високопоставленими посадовими особами Китаю. З ними він обговорить важливість підтримки відкритих ліній зв'язку для відповідального управління відносинами США і Китаю.

"Він також порушить двосторонні питання, що викликають занепокоєння, глобальні та регіональні питання і потенційне співробітництво у вирішенні спільних транснаціональних проблем", - додали у Держдепі.

Відновлення України

Російська армія під час вторгнення в Україну завдала колосальної шкоди інфраструктурі країни, зруйнувала десятки населених пунктів. Україна вже розробляє проекти з відновлення країни, для цього планується залучити заморожені активи РФ.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з польським колегою Матеушем Моравецьким підготовку до конференції відновлення України в Лондоні.

Вчора Кабінет міністрів України створив нову посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення. Це дасть змогу якісно підійти до планування проектів і програм відбудови.

Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту. Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.