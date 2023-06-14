Блінкен вирушить до Британії обговорювати виділення допомоги для відновлення України

Державний секретар Ентоні Блінкен вирушить до Лондона, де візьме участь у Конференції з відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного департаменту США.
"У Лондоні держсекретар візьме участь у Конференції з відновлення України, щоб допомогти мобілізувати міжнародну підтримку з боку державного та приватного секторів", - йдеться у повідомленні.
Це має допомогти Україні оговтатися від жорстоких і триваючих атак Росії. Перебуваючи там, він також зустрінеться з колегами з Великої Британії, України та інших партнерів і союзників.
Також Блінкен вирушить до Пекіна і зустрінеться з високопоставленими посадовими особами Китаю. З ними він обговорить важливість підтримки відкритих ліній зв'язку для відповідального управління відносинами США і Китаю.
"Він також порушить двосторонні питання, що викликають занепокоєння, глобальні та регіональні питання і потенційне співробітництво у вирішенні спільних транснаціональних проблем", - додали у Держдепі.
Відновлення України
Російська армія під час вторгнення в Україну завдала колосальної шкоди інфраструктурі країни, зруйнувала десятки населених пунктів. Україна вже розробляє проекти з відновлення країни, для цього планується залучити заморожені активи РФ.
Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з польським колегою Матеушем Моравецьким підготовку до конференції відновлення України в Лондоні.
Вчора Кабінет міністрів України створив нову посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення. Це дасть змогу якісно підійти до планування проектів і програм відбудови.
Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту. Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.