В уряді створили нову посаду з питань відновлення України

Кабінет міністрів України створив нову посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення. Це дасть змогу якісно підійти до планування проектів і програм відбудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Працюємо також над створенням архітектури відновлення. В Уряді створено посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення. Утворено відповідне Міністерство та Державне агентство", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у бюджеті сформували спеціальний Фонд подолання наслідків агресії. Шмигаль пояснив, що програма відновлення є пріоритетом для держави й усіх нас.

"Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про продовження цієї роботи: ми створюємо у 8 міністерствах та 12 регіонах посади заступників із відновлення", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проектів і програм відбудови, а також формує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України.

Руйнування в Україні через агресію РФ

У березні повідомлялось, що Росія здійснила понад 40,5 тисяч обстрілів і через це було зруйновано більш як 152 тисячі житлових будинків.

Також повідомлялось, що збитки екології України через повномасштабну військову агресію РФ у Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів оцінюють щонайменше на суму у 2 трильйони гривень.

Відбудова України

Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту. Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.

Також Україна починає будувати систему захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик та чинних вимог європейського законодавства.