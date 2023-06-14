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Блинкен отправится в Британию обсуждать выделение помощи для восстановления Украины

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственный секретарь Энтони Блинкен отправится в Лондон, где примет участие в Конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного департамента США.

"В Лондоне госсекретарь примет участие в Конференции по восстановлению Украины, чтобы помочь мобилизовать международную поддержку со стороны государственного и частного секторов", - говорится в сообщении.

Это должно помочь Украине оправиться от жестоких и продолжающихся атак России. Находясь там, он также встретится с коллегами из Великобритании, Украины и других партнеров и союзников.

Также Блинкен отправится в Пекин и встретится с высокопоставленными должностными лицами Китая. С ними он обсудит важность поддержания открытых линий связи для ответственного управления отношениями США и Китая.

"Он также затронет двусторонние вопросы, вызывающие беспокойство, глобальные и региональные вопросы и потенциальное сотрудничество в решении общих транснациональных проблем", - добавили в Госдепе.

Восстановление Украины

Российская армия во время вторжения в Украину нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре страны, разрушила десятки населенных пунктов. Украина уже разрабатывает проекты по восстановлению страны, для этого планируется привлечь замороженные активы РФ.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с польским коллегой Матеушем Моравецким подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне.

Вчера Кабинет Министров Украины создал новую должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Это позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления.

Минцифры анонсировало программу "єВідновлення" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

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