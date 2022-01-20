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Блинкен об угрозе вторжения России: речь идет о праве Украины на существование

Автор: Артур Родивилов

В условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что перед Украиной стоят большие вызовы.

"Таким образом, ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только о возможном вторжении и войне. Речь идет о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Речь идет о том, имеет ли Украина право быть демократией", - говорится в заявлении.

Ранее Блинкен призвал весь мир позаботиться о разрешении ситуации вокруг Украины.

Напомним, Блинкен посетил Украину 19 января, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Вторжение России в Украину