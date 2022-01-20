Блинкен об угрозе вторжения России: речь идет о праве Украины на существование

В условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что перед Украиной стоят большие вызовы.

"Таким образом, ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только о возможном вторжении и войне. Речь идет о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Речь идет о том, имеет ли Украина право быть демократией", - говорится в заявлении.