Блинкен об угрозе вторжения России: речь идет о праве Украины на существование

В условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он отметил, что перед Украиной стоят большие вызовы.
"Таким образом, ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только о возможном вторжении и войне. Речь идет о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Речь идет о том, имеет ли Украина право быть демократией", - говорится в заявлении.
Ранее Блинкен призвал весь мир позаботиться о разрешении ситуации вокруг Украины.
Напомним, Блинкен посетил Украину 19 января, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.