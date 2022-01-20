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Блинкен призвал мир обратить внимание на ситуацию вокруг Украины

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Вашингтон, Четверг 20 января 2022 23:21
Блинкен призвал мир обратить внимание на ситуацию вокруг Украины Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Весь мир должен позаботиться о разрешении ситуации вокруг Украины. Принципы поставлены на карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он обратил внимание на то, что ситуация вокруг Украины - это не просто "региональный конфликт".

"Правительства и граждане во всем мире должны позаботиться о том, что происходит в Украине. Это не отдаленный региональный конфликт и не очередной пример травли со стороны России. Принципы, поставленные на карту, сделали мир более безопасным и стабильным на протяжении десятилетий", - написал он.

Напомним, Энтони Блинкен посетил Украину с визитом 19 января, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Отметим, ранее Блинкен заявил, что завтрашняя встреча с Лавровым в Женеве покажет, готова ли Россия к мирному разрешению ситуации вокруг Украины.

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