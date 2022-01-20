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Блінкен про загрозу вторгнення Росії: йдеться про право України на існування

Автор: Артур Родивилов

В умовах російської ескалації ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про загрозу вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він зазначив, що перед Україною стоять великі виклики.

"Таким чином, ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про можливе вторгнення і війну. Йдеться про те, чи має Україна право на існування як суверенна держава. Йдеться про те, чи має Україна право бути демократією", - йдеться в заяві.

Раніше Блінкен закликав весь світ подбати про вирішення ситуації навколо України.

Нагадаємо, Блінкен відвідав Україну 19 січня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Вторгнення Росії до України