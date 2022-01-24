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Блинкен убежден, что Германия готова дать жесткий ответ РФ в случае вторжения в Украину

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Вашингтон, Понедельник 24 января 2022 03:15
Блинкен убежден, что Германия готова дать жесткий ответ РФ в случае вторжения в Украину Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Германия готова дать жесткий ответ России в случае нападения на Украину. Вашингтон проводит с Берлином консультации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Госсекретарь в интервью телеканалу CBS отметил, что оценку о консолидированной позиции дают последние переговоры с руководством Германии.

"Буквально на прошлой неделе я сидел с (канцлером Германии Олафом - ред.) Шольцем в течение часа и очень внимательно его слушал. Я разговаривал по телефону и видел своего немецкого коллегу, министра иностранных дел. И я могу сказать вам, что немцы очень разделяют наши опасения и полны решимости реагировать, и реагировать быстро, эффективно и единым образом. Я не сомневаюсь в этом", - заявил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время выступления в Индии глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Уже 22 января Шенбах ушел в отставку.

Кроме того, американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

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