Блинкен убежден, что Германия готова дать жесткий ответ РФ в случае вторжения в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Германия готова дать жесткий ответ России в случае нападения на Украину. Вашингтон проводит с Берлином консультации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"Буквально на прошлой неделе я сидел с (канцлером Германии Олафом - ред.) Шольцем в течение часа и очень внимательно его слушал. Я разговаривал по телефону и видел своего немецкого коллегу, министра иностранных дел. И я могу сказать вам, что немцы очень разделяют наши опасения и полны решимости реагировать, и реагировать быстро, эффективно и единым образом. Я не сомневаюсь в этом", - заявил Блинкен.

Госсекретарь в интервью телеканалу CBS отметил, что оценку о консолидированной позиции дают последние переговоры с руководством Германии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время выступления в Индии глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Уже 22 января Шенбах ушел в отставку.

Кроме того, американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.