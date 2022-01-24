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Блінкен переконаний, що Німеччина готова дати жорстку відповідь РФ у разі вторгнення в Україну

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Вашингтон, Понеділок 24 січня 2022 03:15
Блінкен переконаний, що Німеччина готова дати жорстку відповідь РФ у разі вторгнення в Україну Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Німеччина готова дати жорстку відповідь Росії у разі нападу на Україну. Вашингтон проводить з Берліном консультації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Держсекретар в інтерв'ю телеканалу CBS зазначив, що оцінку про консолідовану позицію дають останні переговори з керівництвом Німеччини.

"Буквально минулого тижня я сидів з (канцлером Німеччини Олафом - ред.) Шольцем протягом години і дуже уважно його слухав. Я розмовляв телефоном і бачив свого німецького колегу, міністра закордонних справ. І я можу сказати вам, що німці дуже поділяють наші побоювання і сповнені рішучості реагувати, і реагувати швидко, ефективно і єдиним чином. Я не сумніваюся в цьому", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час виступу в Індії глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Вже 22 січня Шенбах пішов у відставку.

Крім того, американське видання Tha Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

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