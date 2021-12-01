UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен и Столтенберг продолжат тесные контакты по агрессии РФ возле границ Украины

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о продолжении тесных консультаций по России и Украине. Стороны также обсудили выработку новой стратегической концепции альянса, а также вопросы разоружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, глава Госдепа прежде всего заверил Столтенберга в "непоколебимой приверженности" Соединенных Штатов НАТО и статье 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора.

В ней закреплен принцип коллективной обороны альянса. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

Кроме того, стороны обсудили важность продолжения консультаций и обеспечения единства альянса по таким вопросам, как взаимодействие с Россией и Украиной, отметил Прайс. При этом он заявил, что речь идет о поддержке Украины против российской агрессии.

Наконец, Блинкен и Столтенберг подтвердили необходимость продолжения консультаций при "подготовке новой стратегической концепции НАТО, в делах контроля над вооружениями и региональной безопасности", добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, министры иностранных дел стран НАТО обсудили возможности введения санкций против России. В частности, в случае российской агрессии против Украины.

Ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

Добавим, что 29 ноября президент Турции Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойска РФ