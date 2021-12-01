Блинкен и Столтенберг продолжат тесные контакты по агрессии РФ возле границ Украины

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, глава Госдепа прежде всего заверил Столтенберга в "непоколебимой приверженности" Соединенных Штатов НАТО и статье 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора.

В ней закреплен принцип коллективной обороны альянса. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

Кроме того, стороны обсудили важность продолжения консультаций и обеспечения единства альянса по таким вопросам, как взаимодействие с Россией и Украиной, отметил Прайс. При этом он заявил, что речь идет о поддержке Украины против российской агрессии.

Наконец, Блинкен и Столтенберг подтвердили необходимость продолжения консультаций при "подготовке новой стратегической концепции НАТО, в делах контроля над вооружениями и региональной безопасности", добавил представитель внешнеполитического ведомства США.