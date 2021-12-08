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Блинкен и Столтенберг обсудили наказание для России в случае агрессии против Украины

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Среда 08 декабря 2021 22:38
Блинкен и Столтенберг обсудили наказание для России в случае агрессии против Украины Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном. Подытожили вчерашний онлайн-саммит президентов США и России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Во время разговора, Блинкен и Столтенберг обсудили варианты ответа НАТО в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины.

Госсекретарь приветствовал усилия генсека Альянса по повышению осведомленности и единства военно-политического блока, а также высоко оценил организацию встречи министров иностранных дел, которая состоялась 30 ноября - 1 декабря в Латвии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера состоялся онлайн-саммит президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Переговоры были высоко оценены лидером Украины Владимиром Зеленским. Байден, со своей стороны, пообещал позвонить украинскому коллеге уже 9 декабря.

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