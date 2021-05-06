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Блинкен о "Северном потоке-2": продвигает интересы России в Европе и губителен для Украины

Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе через строительство газопровода "Северный поток-2". В то же время, это строительствто является угрозой для Украины.

Об этом Блинкен заявил в интервью BBC Radio 4.

Он напомнил, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода "плохой идеей".

"Он (газопровод, - ред.) продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности - не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. И конечно это губительно для Украины, Польши и других европейских государств", - сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили во время саммита G7 в Лондоне строительство "Северного потока-2". Дипломаты не смогли выработать общей позиции по газопроводу.

В то же время, Блинкен на встрече с Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода " Северный поток-2".

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