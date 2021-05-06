Блинкен о "Северном потоке-2": продвигает интересы России в Европе и губителен для Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе через строительство газопровода "Северный поток-2" . В то же время, это строительствто является угрозой для Украины.

Об этом Блинкен заявил в интервью BBC Radio 4 .

"Он (газопровод, - ред.) продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности - не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. И конечно это губительно для Украины, Польши и других европейских государств", - сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили во время саммита G7 в Лондоне строительство "Северного потока-2". Дипломаты не смогли выработать общей позиции по газопроводу.

В то же время, Блинкен на встрече с Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода " Северный поток-2".