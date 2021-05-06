RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Блінкен про "Північний потік-2": просуває інтереси Росії в Європі і згубний для України

Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія просуває свої інтереси в Європі через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Водночас, це будівницвто є загрозою для України.

Про це Блінкен заявив в інтерв'ю BBC Radio 4.

Він нагадав, що президент США Джо Байден вважає будівництво газопроводу "поганою ідеєю".

"Він (газопровід, - ред.) просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки - не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії. І звісно це є згубним для України, Польщі та інших європейських держав", - сказав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Блінкен та глава МЗС Німеччини Гайко Маас обговорили під час саміту G7 у Лондоні будівництво "Північного потоку-2". Дипломати не змогли виробити спільної позиції щодо газопроводу.

Водночас, Блінкен на зустрічі з Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Північний потік-2