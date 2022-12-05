Блінкен розповів про "руйнівні наслідки" санкцій проти Росії

Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів в ефірі телеканалу CNN, передає РБК-Україна , посилаючись на " Голос Америки ".

Він зазначив, що наразі ефект від санкцій видно не в повному обсязі і з часом він стане ще більш помітним.

"Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх сферах економіки, і ці наслідки лише посилюються", – каже політик.

Блінкен зазначив, що санкції, крім іншого, б’ють по оборонній, аерокосмічній, енергетичній та телекомунікаційній сферах.