Блинкен рассказал о "разрушительных последствиях" санкций против России

Об этом Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал в эфире телеканала CNN, передает РБК-Украина , ссылаясь на " Голос Америки ".

Он отметил, что эффект от санкций виден не в полном объеме и со временем он станет еще более заметным.

"Мы видим разрушительные последствия санкций во всех сферах экономики, и эти последствия только усугубляются", – говорит политик.

Блинкен отметил, что санкции, помимо прочего, отражаются на оборонной, аэрокосмической, энергетической и телекоммуникационной сферах.