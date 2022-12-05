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Блинкен рассказал о "разрушительных последствиях" санкций против России

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Западные санкции мешают России закупать нужные материалы для пополнения запаса боеприпасов.

Об этом Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал в эфире телеканала CNN, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

Он отметил, что эффект от санкций виден не в полном объеме и со временем он станет еще более заметным.

"Мы видим разрушительные последствия санкций во всех сферах экономики, и эти последствия только усугубляются", – говорит политик.

Блинкен отметил, что санкции, помимо прочего, отражаются на оборонной, аэрокосмической, энергетической и телекоммуникационной сферах.

Напомним, что Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России, касающийся финансовых структур.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что премьер Денис Шмигаль рассказал, что Украина ожидает девятый пакет санкций против России. Между тем, главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта.

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