Блінкен розповів, як в США реагують на бажання "миротворства" Китаю в Україні

"Ми відкрито ставимося до будь-якої країни, яка долучається до відповідальних зусиль, спрямованих на просування миру", - заявив Блінкен.

Він також уточнив, що в основі цього процесу мають враховуватися певні підходи.

"Перш за все, все починається з визнання того, що фундаментально поставлено на карту – це територіальна цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода повинна ґрунтуватися на цьому", - сказав він.

За його словами, важливо, щоби кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався напряму з українською стороною, яка є жертвою цієї агресії.