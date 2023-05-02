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Блинкен рассказал, как в США реагируют на желание "миротворчества" Китая в Украине

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты открыто воспринимают усилия Китая по продвижению мира в Украине. Однако Пекин должен понимать, что все инициативы необходимо создавать на восстановлении базовых принципов – территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена телеканалу Fox News.

"Мы открыто относимся к любой стране, которая приобщается к ответственным усилиям, направленным на продвижение мира", - заявил Блинкен.

Он также уточнил, что в основе этого процесса должны учитываться определенные подходы.

"Прежде всего, все начинается с признания того, что фундаментально поставлено на карту – это территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому любое мирное соглашение должно основываться на этом", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы каждый участвующий в укреплении мира общался напрямую с украинской стороной, которая является жертвой этой агрессии.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский и Си Цзиньпин провели первые переговоры с начала полномасштабной войны России против Украины.

Также мы писали, что, по словам посла Британии в Украине Мелинды Симмонс, для Китая было бы разумно присоединиться к украинской мирной формуле.

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КитайЭнтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины