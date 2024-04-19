Китай є основним постачальником військового комплексу РФ, - держсекретар США

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував китайську підтримку російської оборонної промисловості. Він заявив, що Пекін в даний час робить основний внесок у війну Москви в Україні, поставляючи критично важливі компоненти для зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, ці зусилля підживлюють "найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".

"Коли мова йде про оборонно-промислову базу Росії, основним учасником цього моменту є Китай. Ми бачимо, що Китай ділиться верстатами, напівпровідниками та іншими предметами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову базу",- сказав Блінкен.

Блінкен додав, що Вашингтон чітко дав зрозуміти Пекіну та іншим, що вони не повинні допомагати Росії у війні в Україні.