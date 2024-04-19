Китай є основним постачальником військового комплексу РФ, - держсекретар США
Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував китайську підтримку російської оборонної промисловості. Він заявив, що Пекін в даний час робить основний внесок у війну Москви в Україні, поставляючи критично важливі компоненти для зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, ці зусилля підживлюють "найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".
"Коли мова йде про оборонно-промислову базу Росії, основним учасником цього моменту є Китай. Ми бачимо, що Китай ділиться верстатами, напівпровідниками та іншими предметами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову базу",- сказав Блінкен.
Блінкен додав, що Вашингтон чітко дав зрозуміти Пекіну та іншим, що вони не повинні допомагати Росії у війні в Україні.
"Китай не може мати обидва варіанти. Він не може собі цього дозволити. Ви хочете мати позитивні, дружні відносини з країнами Європи, і в той же час ви створюєте найбільшу загрозу європейській безпеці з кінця Холодна війна", - сказав дерсекретар США.
Китай допомагає Росії
В ЄС кажуть, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення для виробництва зброї, і такі поставки в майбутньому можуть збільшитися.
Додамо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відправиться з візитом до Китаю у вівторок, 23 квітня.
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