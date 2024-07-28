Блінкен розкритикував Китай за дестабілізацію ситуації у Південно-Китайському морі

Очільник зовнішньої політики США висловив таку позицію в Лаосі під час зустрічі зі своїм китайським колегою - міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Лідери зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили двосторонні, регіональні та глобальні питання.

"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом із нашими союзниками і партнерами будуть просувати наше бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

У свою чергу, Ван Ї сказав Блінкену, що США мають "неправильне уявлення про Китай" та закликав повернутися до "раціональної і прагматичної політики щодо Китаю". У заяві МЗС КНР зазначається, що дипломати надалі зберігатимуть контакти.

Угода з Філіппінами - високе досягнення

Блінкен також привітав безперешкодне поповнення запасів для філіппінських військових, які перебувають на військовому кораблі в районі Другої мілини Томаса, що є спірною територією між Пекіном і Манілою. Такі місії були причиною багатомісячної ескалації напруженості між країнами, проте минулого тижня уряди уклали тимчасову угоду щодо врегулювання поставок.

"Ми раді відзначити сьогоднішнє успішне поповнення запасів для військових на Другій мілині Томаса, яке стало результатом угоди, досягнутої між Філіппінами і Китаєм. Ми аплодуємо цьому, сподіваємось та очікуємо, що це буде тривати і надалі", - сказав держсекретар.