Блінкен розкритикував Китай за дестабілізацію ситуації у Південно-Китайському морі

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість "дестабілізуючими діями" Китаю у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Очільник зовнішньої політики США висловив таку позицію в Лаосі під час зустрічі зі своїм китайським колегою - міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Лідери зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили двосторонні, регіональні та глобальні питання.
"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом із нашими союзниками і партнерами будуть просувати наше бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначив речник Держдепартаменту Метью Міллер.
У свою чергу, Ван Ї сказав Блінкену, що США мають "неправильне уявлення про Китай" та закликав повернутися до "раціональної і прагматичної політики щодо Китаю". У заяві МЗС КНР зазначається, що дипломати надалі зберігатимуть контакти.
Блінкен також привітав безперешкодне поповнення запасів для філіппінських військових, які перебувають на військовому кораблі в районі Другої мілини Томаса, що є спірною територією між Пекіном і Манілою. Такі місії були причиною багатомісячної ескалації напруженості між країнами, проте минулого тижня уряди уклали тимчасову угоду щодо врегулювання поставок.
"Ми раді відзначити сьогоднішнє успішне поповнення запасів для військових на Другій мілині Томаса, яке стало результатом угоди, досягнутої між Філіппінами і Китаєм. Ми аплодуємо цьому, сподіваємось та очікуємо, що це буде тривати і надалі", - сказав держсекретар.
Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитами у низці країн Азії. Очільник американської дипломатії відвідує В'єтнам, Японію, Філіппіни, Сінгапур та Монголію.
Візити відбуваються на тлі підвищеної напруженості між США і Китаєм та спроб Білого дому стабілізувати складні відносини між країнами.
Зокрема, під час візиту до столиці Лаосу В'єнтьяну, Блінкен висловив занепокоєння підтримкою Китаєм оборонно-промислової бази Росії. Глава Держдепартаменту дав зрозуміти, що якщо Пекін не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, то США самостійно вживатимуть заходи для її усунення.
Днями у Пентагоні висловили стурбованість прольотом російських і китайських бомбардувальників впритул до узбережжя Аляски.
В США також стурбовані зближенням між РФ і Китаєм, зафіксованим у новій Арктичній стратегії на 2024 рік.
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