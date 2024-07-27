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Блінкен пригрозив Китаю заходами, якщо він продовжить підтримувати ВПК Росії

США, Субота 27 липня 2024 19:31
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Блінкен пригрозив Китаю заходами, якщо він продовжить підтримувати ВПК Росії Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з директором Центральної комісії КПК із закордонних справ КНР та міністром закордонних справ Ван І. Зустріч пройшла у В’єнтьяні, на полях міністерських зустрічей АСЕАН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Під час зустрічі держсекретар висловив серйозне занепокоєння з приводу підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії та дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, то Сполучені Штати й надалі вживатимуть відповідних заходів для її усунення.

Розмова завершилась тим, що обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку в найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, нещодавно США стурбував той факт, що Китай та Росія знайшли новий спосіб співпраці.

Більше того в новій Арктичній стратегії на 2024 рік Пентагон висловив стурбованість "зростаючим зближенням" між Китаєм і Росією - двома головними конкурентами Вашингтона у сфері національної безпеки.

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