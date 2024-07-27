Блінкен пригрозив Китаю заходами, якщо він продовжить підтримувати ВПК Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з директором Центральної комісії КПК із закордонних справ КНР та міністром закордонних справ Ван І. Зустріч пройшла у В’єнтьяні, на полях міністерських зустрічей АСЕАН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Під час зустрічі держсекретар висловив серйозне занепокоєння з приводу підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії та дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, то Сполучені Штати й надалі вживатимуть відповідних заходів для її усунення.