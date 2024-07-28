Блинкен раскритиковал Китай за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал обеспокоенность "дестабилизирующими действиями" Китая в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Глава внешней политики США выразил такую позицию в Лаосе во время встречи со своим китайским коллегой - министром иностранных дел Китая Ван И.
Лидеры внешнеполитических ведомств двух стран обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы.
"Госсекретарь четко дал понять, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продвигать наше видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отметил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
В свою очередь, Ван И сказал Блинкену, что США имеют "неправильное представление о Китае" и призвал вернуться к "рациональной и прагматичной политике в отношении Китая". В заявлении МИД КНР отмечается, что дипломаты в дальнейшем будут сохранять контакты.
Блинкен также приветствовал беспрепятственное пополнение запасов для филиппинских военных, находящихся на военном корабле в районе Второй мели Томаса, что является спорной территорией между Пекином и Манилой. Такие миссии были причиной многомесячной эскалации напряженности между странами, однако на прошлой неделе правительства заключили временное соглашение по урегулированию поставок.
"Мы рады отметить сегодняшнее успешное пополнение запасов для военных на Второй мели Томаса, которое стало результатом соглашения, достигнутого между Филиппинами и Китаем. Мы аплодируем этому, надеемся и ожидаем, что это будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал госсекретарь.
На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитами в ряде стран Азии. Глава американской дипломатии посещает Вьетнам, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию.
Визиты проходят на фоне повышенной напряженности между США и Китаем и попыток Белого дома стабилизировать сложные отношения между странами.
В частности, во время визита в столицу Лаоса Вьентьян, Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России. Глава Госдепартамента дал понять, что если Пекин не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, то США самостоятельно будут принимать меры для ее устранения.
На днях в Пентагоне выразили обеспокоенность пролетом российских и китайских бомбардировщиков вплотную к побережью Аляски.
В США также обеспокоены сближением между РФ и Китаем, зафиксированным в новой Арктической стратегии на 2024 год.
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