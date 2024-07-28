Блинкен раскритиковал Китай за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море

Глава внешней политики США выразил такую позицию в Лаосе во время встречи со своим китайским коллегой - министром иностранных дел Китая Ван И.

Лидеры внешнеполитических ведомств двух стран обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

"Госсекретарь четко дал понять, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продвигать наше видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отметил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

В свою очередь, Ван И сказал Блинкену, что США имеют "неправильное представление о Китае" и призвал вернуться к "рациональной и прагматичной политике в отношении Китая". В заявлении МИД КНР отмечается, что дипломаты в дальнейшем будут сохранять контакты.

Соглашение с Филиппинами - высокое достижение

Блинкен также приветствовал беспрепятственное пополнение запасов для филиппинских военных, находящихся на военном корабле в районе Второй мели Томаса, что является спорной территорией между Пекином и Манилой. Такие миссии были причиной многомесячной эскалации напряженности между странами, однако на прошлой неделе правительства заключили временное соглашение по урегулированию поставок.

"Мы рады отметить сегодняшнее успешное пополнение запасов для военных на Второй мели Томаса, которое стало результатом соглашения, достигнутого между Филиппинами и Китаем. Мы аплодируем этому, надеемся и ожидаем, что это будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал госсекретарь.