США стурбовані: Росія і Китай знайшли новий спосіб співпраці
Російські та китайські бомбардувальники цього тижня підійшли на відстань 200 миль від узбережжя Аляски. Це перший раз, коли військові літаки РФ і КНР пролетіли так близько до території США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, опубліковану виданням Politico.
Політ викликав тривогу у Вашингтоні та Оттаві щодо того, що Пекін і Москва знайшли новий спосіб співпраці так близько від Північної Америки.
Остін сказав, що бомбардувальники відстежувалися протягом більшої частини їхнього польоту, і "це не було для нас сюрпризом".
Хоча це не рідкість, коли російські літаки обходять повітряний простір США навколо Аляски, спільний політ свідчить про дедалі наполегливішу позицію Китаю та розширення його військових відносин з Росією, зазначає видання.
Політ відбувся за кілька годин до виступу президента США Джо Байдена, в якому він оголосив про вихід з президентських перегонів.
"Ці стосунки турбують нас головним чином тому, що Китай надає підтримку незаконній і непотрібній війні Росії в Україні. Ми бачили докази цього, і ми сподіваємося, що це припиниться в майбутньому, але ми побачимо, що станеться і як ці відносини продовжуватимуть розвиватися", — сказав Остін.
Він виступив за день до того, як розпочне свою 11-ту поїздку до Індо-Тихоокеанського регіону разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Перший пункт призначення - Японія.
Під час перебування в Токіо Остін також візьме участь у першій в історії тристоронній зустрічі керівників оборонних відомств США, Японії та Південної Кореї.
Потім Блінкен і Остін вирушать на Філіппіни.
Нагадаємо, 24 липня американські та канадські винищувачі перехопили біля узбережжя Аляски кілька російських та китайських бомбардувальників.
Співпраця РФ і КНР
Кілька днів тому японське агентство Nikkei повідомило, що китайські компанії експортують високоточні деталі, які використовуються у російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під санкції через війну проти України.
Міністерство оборони США оприлюднило нову Арктичну стратегію на 2024 рік. Пентагон висловив стурбованість "зростаючим зближенням" між Китаєм і Росією - двома головними конкурентами Вашингтона у сфері національної безпеки.
Китай і Філіппіни
Нещодавно Китай і Філіппіни досягли угоди, яка, як вони сподіваються, покладе край конфронтації за найбільш спірну ділянку в Південно-Китайському морі - Другу мілину Томаса.
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