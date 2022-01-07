Блінкен: Росія може створити провокацію, щоб напасти на Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України. Таким чином, на його думку, Москва може виправдати нову агресію щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника Держдепу.
"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну - ред.) в надії на те, що до того моменту, як у світі зрозуміють, що тут була каверза, буде вже пізно", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, Росія стягнула до українських кордоні понад 100 тисяч військових. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про загрозу нової війни в Європі.
Як писало РБК-Україна, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошував, що загроза вторгнення Росії в Україну є новою проблемою для Європи.