Блинкен: Россия развила новый военный потенциал, чтобы бросить вызов НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в НАТО готовы к новым вызовам. Он, в частности, обратил внимание на угрозу со стороны России.

По словам госсекретаря, Россия развила новый военный потенциал и стратегии, чтобы бросить вызов альянсы с участием США и подорвать основанный на правилах порядок, который обеспечивает коллективную безопасность.

"Это включает агрессию Москвы в восточной Украине, накопление ею войск, масштабные военные учения и акты запугивания в Балтийском и Черном морях, Восточном Средиземноморье'й, на далеком Севере, модернизацию ядерного оружия и использования ею химического оружия против критиков на территории НАТО", - отметил Блинкен.

Государственный секретарь США также обратил внимание на невоенные угрозы с Россией, включая дезинформацией направленной против выборов и вакцин.