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Блинкен: Россия развила новый военный потенциал, чтобы бросить вызов НАТО

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 00:37
Блинкен: Россия развила новый военный потенциал, чтобы бросить вызов НАТО Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в НАТО готовы к новым вызовам. Он, в частности, обратил внимание на угрозу со стороны России.

Об этом пишет "Голос Америки".

По словам госсекретаря, Россия развила новый военный потенциал и стратегии, чтобы бросить вызов альянсы с участием США и подорвать основанный на правилах порядок, который обеспечивает коллективную безопасность.

"Это включает агрессию Москвы в восточной Украине, накопление ею войск, масштабные военные учения и акты запугивания в Балтийском и Черном морях, Восточном Средиземноморье'й, на далеком Севере, модернизацию ядерного оружия и использования ею химического оружия против критиков на территории НАТО", - отметил Блинкен.

Государственный секретарь США также обратил внимание на невоенные угрозы с Россией, включая дезинформацией направленной против выборов и вакцин.

Ранее Блинкен напомнил об опасности строительства "Северного потока-2" и заявил, что убежден, что проект противоречит интересам всего Евросоюза и может взорвать Украину.

Напомним, в Великобритании заявили, что Россия остается серьезной угрозой для европейской безопасности.

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