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Блінкен: Росія розвинула новий військовий потенціал, щоб кинути виклик НАТО

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 00:37
Блінкен: Росія розвинула новий військовий потенціал, щоб кинути виклик НАТО Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у НАТО готові до нових викликів. Він, зокрема, звернув увагу на загрозу з боку Росії.

Про це пише "Голос Америки".

За словами держсекретаря, Росія розвинула новий військовий потенціал та стратегії, щоб кинути виклик альянсам за участю США та підірвати заснований на правилах порядок, який забезпечує колективну безпеку.

"Це включає агресію Москви у східній Україні, накопичення нею військ, масштабні військові навчання та акти залякування у Балтійському та Чорному морях, Східному Середземномор'ї, на далекій Півночі, модернізацію нею ядерної зброї та використання нею хімічної зброї проти критиків на території НАТО", - відзначив Блінкен.

Державний секретар США також звернув увагу на невійськові загрози з Росією, включно із дезінформацією спрямованою проти виборів та вакцин.

Раніше Блінкен нагадав про небезпеку будівництва "Північного потоку-2" та заявив, що переконаний, що проєкт суперечить інтересам всього Євросоюзу і може підірвати Україну.

Нагадаємо, у Великобританії заявили, що Росія залишається серйозною загрозою для європейської безпеки.

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