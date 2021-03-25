Блінкен: Росія розвинула новий військовий потенціал, щоб кинути виклик НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у НАТО готові до нових викликів. Він, зокрема, звернув увагу на загрозу з боку Росії.

За словами держсекретаря, Росія розвинула новий військовий потенціал та стратегії, щоб кинути виклик альянсам за участю США та підірвати заснований на правилах порядок, який забезпечує колективну безпеку.

"Це включає агресію Москви у східній Україні, накопичення нею військ, масштабні військові навчання та акти залякування у Балтійському та Чорному морях, Східному Середземномор'ї, на далекій Півночі, модернізацію нею ядерної зброї та використання нею хімічної зброї проти критиків на території НАТО", - відзначив Блінкен.

Державний секретар США також звернув увагу на невійськові загрози з Росією, включно із дезінформацією спрямованою проти виборів та вакцин.