Публиковать не будут. Блинкен раскрыл содержание письменного ответа США на "гарантии безопасности" России

В письменном ответе были изложены мнения США и их союзников. В то же время была дана оценка "беспокойствам" России и указаны те сферы, в которых Вашингтон и Кремль могут найти общий язык.

"Мы уверены, что наши принципы, которыми мы руководствуемся, в том числе относительно территориальной целостности и суверенитета Украины и права каждой страны самостоятельно принимать решения относительно вступления в альянсы, мы должны принять взаимные прозрачные меры в отношении ядерного потенциала и военных учений в Европе", - заявил Блинкен.

По словам Блинкена в ответе также был затронут вопрос контроля над вооружением. США готовы заключить дополнительные соглашения на этот счет.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит деэскалацию и агрессию в отношении Украины.

"Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания в нашем ответе Москве", - добавил Блинкен.