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Блінкен провів телефонну розмову з Кулебою: що обговорили

Фото: переговори Блінкена та Кулеби (twitter/DmytroKuleba)
Автор: Максим Шушко

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Посадовці обговорили поточну підготовку України до контрнаступу та питання, як внесок міжнародних партнерів може посприяти його успішності.

Держсекретар зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру та безпеки в Європі, і підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Оновлено о 08:32:

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, сторони обговорили наступні поставки озброєння Україні, співпрацю з Глобальним Півднем й створення спеціального трибуналу.

"Я приділив особливу увагу важливості надання Україні винищувачів F-16 та крокам, необхідним для початку підготовки українських пілотів", - пише міністр Кулеба.

Раніше, Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба.

Нагадаємо, Кулеба, 13 травня, відвідає Стокгольм, де зустрінеться з міністрами закордонних справ ЄС й Індо-тихоокеанського міністерського форуму, де порушить питання посилення військової допомоги ЄС, а також кроків до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

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Дмитро КулебаЕнтоні Блінкен